На востоке Крыма посадили украинский беспилотник

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На востоке Крыма средствами радиоэлектронной борьбы заглушен и посажен украинский беспилотник, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Никто не пострадал, разрушений нет.

4 июня Аксенов сообщил о девяти атаковавших Крым беспилотниках. Силы ПВО сбили пять беспилотников, еще четыре были заглушены средствами радиоэлектронной борьбы. «В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое», — говорил глава республики.

В начале мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе отбили атаку нескольких дронов. «В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ», — говорил он.