В Западном военном округе заявили, что жителям Петербурга не рассылают повестки по СМС

В ЗВО опровергли информацию о рассылке повесток по СМС в Петербурге

Жителям Санкт-Петербурга не рассылают повестки в военкомат по СМС, о чем ранее заявили в военкомате по Кронштадтскому и Курортному районам. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Западного военного округа.

«Пока система оповещения о повестках через СМС только разрабатывается, повестки жителям Петербурга таким способом не рассылаются», — говорится в сообщении.

Ранее телеграм-канал «Ротонда» опубликовал скриншот СМС-сообщения, в котором говорится о необходимости прийти в военкомат Курортного района для сверки данных воинского учета. В районом военкомате заявили РБК, что рассылка таких оповещений по СМС «практикуется», распоряжение дал городской военкомат.

Ранее Минобороны разработало проект постановления, по которому предлагается оповещать россиян о призыве по мобилизации через рассылку по СМС. Сообщение должно прийти на номер, указанный на портале «Госуслуги».

В документе говорится, что обычная повестка будет продублирована в электронном виде «в личные кабинеты граждан» в общедоступном реестре «направленных (врученных) гражданам, состоящим на воинском учете, повесток». Уведомлять о направлении повесток предлагается в личном кабинете на «Госуслугах», личном кабинете налогоплательщика и по СМС. Пока что это постановление находится на этапе обсуждения и еще не принято.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснял, что СМС-сообщения от Минобороны будут информировать граждан о получении повестки, но сами не приравниваются к ней.