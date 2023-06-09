В Воронеже введут режим ЧС районного масштаба

Ситуация у жилого дома на улице Белинского, пострадавшего в результате падения беспилотного летательного аппарата (Фото: Михаил Сергеев / ТАСС)

В Воронеже введут режим чрезвычайной ситуации районного масштаба. Такое поручение мэрии дал губернатор Александр Гусев, чтобы «оперативно устранить повреждения» жилого дома после падения беспилотника.

По словам главы региона, в многоэтажке живут до 90 человек, сейчас проводится опись поврежденного имущества. В ближайшие часы начнутся ремонтные работы, они будут вестись круглосуточно и завершатся в течение нескольких дней.

Кроме многоэтажки, был поврежден частный дом по соседству, отметил губернатор.

Беспилотник врезался в жилой дом на улице Белинского утром. Три человека пострадали. СК завел уголовное дело о теракте и заявил, что к атаке причастны «лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины».