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В Воронеже введут режим ЧС районного масштаба

Губернатор Гусев поручил мэрии ввести в Воронеже режим ЧС районного масштаба
Ситуация&nbsp; у жилого дома на улице Белинского, пострадавшего в результате падения беспилотного летательного аппарата
Ситуация  у жилого дома на улице Белинского, пострадавшего в результате падения беспилотного летательного аппарата (Фото: Михаил Сергеев / ТАСС)

В Воронеже введут режим чрезвычайной ситуации районного масштаба. Такое поручение мэрии дал губернатор Александр Гусев, чтобы «оперативно устранить повреждения» жилого дома после падения беспилотника.

По словам главы региона, в многоэтажке живут до 90 человек, сейчас проводится опись поврежденного имущества. В ближайшие часы начнутся ремонтные работы, они будут вестись круглосуточно и завершатся в течение нескольких дней.

Кроме многоэтажки, был поврежден частный дом по соседству, отметил губернатор.

Беспилотник врезался в жилой дом на улице Белинского утром. Три человека пострадали. СК завел уголовное дело о теракте и заявил, что к атаке причастны «лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины».

Теги
Воронеж Александр Гусев беспилотники
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