В Кремле заявили, что упавший в Воронеже беспилотник был сбит

Последствия попадания беспилотника в жилой дом (Фото: Игорь Титов / РБК Черноземье)

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Упавший на жилое здание в Воронеже беспилотник был сбит. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Видели сообщения, что он был сбит. И, собственно говоря, там попал уже сбитый беспилотник», — заявил Песков.

Он добавил, что детали происшествия уточняются, на месте работают специальные службы. В Кремле расценили инцидент как атаку Киева на гражданскую инфраструктуру.

Инцидент произошел 9 июня на улице Белинского, которая находится в центре города на правом берегу реки. В результате попадания беспилотника в многоэтажку пострадали три человека, их посекло осколками стекла.

При этом сообщений о том, что беспилотник был сбит, в СМИ пока не было. Судя по видеозаписям очевидцев, дрон совершал полет над городом, а затем врезался в многоэтажку.