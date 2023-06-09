Генерал рассказал, что сыграло важную роль в боях в Запорожской области

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Важную роль в ночных боях на запорожском направлении сыграли минные поля, рассказал командующий 58-й армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов. Его доклад в своем телеграм-канале опубликовал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Фактически все четыре колонны, которые пытались проломить оборону 70-го полка, были остановлены и задержаны минными полями, которые установили военнослужащие этого полка», — рассказал он.

Накануне Минобороны России сообщило, что в ночь на 8 июня ВСУ попытались прорвать российскую оборону на запорожском направлении, но «силами разведки противник был своевременно обнаружен» и остановлен на всех направлениях. Рогов в тот же день заявил, что российские военные отбили «три вала» украинского наступления.

Утром 9 июня чиновник написал, что «свои основные резервы» на запорожском направлении украинская армия еще не задействовала и «все только начинается».

В свою очередь замминистра обороны Украины Анна Маляр в пятницу написала в своем телеграм-канале, что на всех участках фронта складывается напряженная ситуация, а на запорожском направлении «противник ведет оборонительные действия» и «продолжаются позиционные бои».