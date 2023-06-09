Гладков: за день в результате обстрелов Шебекино пострадали три человека

В Шебекино за день от обстрелов пострадали три человека

В результате вчерашних обстрелов по Белгородской области пострадали три жителя Шебекино. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Всего по Шебекинскому городскому округу выпустили 195 боеприпасов, а также произвели шесть сбросов боеприпасов с беспилотника. Кроме Шебекино под обстрел попали Новая Таволжанка и хутора Мухин и Калинский.

«Есть трое пострадавших: мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей и подмышечной области, мужчина с осколочными ранениями стопы, предплечья и спины, мужчина с открытой раной грудной клетки», — сообщил губернатор.

Также обстрелу подвергся сам Белгород. Система ПВО сбила при подлете к городу две воздушные цели. В результате обстрелов никто не пострадал.

Ранее Гладков сообщал, что в результате ночных обстрелов Белгородской области пострадали три человека. Один из них от госпитализации отказался, два других находятся в больнице.