Балицкий сообщил о создании ополчения в Запорожской области

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В Запорожской области сформировали народное ополчение, которое совместно с полицией и военной комендатурой будет патрулировать и охранять населенные пункты. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«Сегодня первые ополченцы приняли присягу на верность Запорожской области и жителям нашего региона», — заявил Балицкий.

О формировании ополчения Балицкий объявил в начале марта, когда он подписал соответствующий указ. Тогда он отметил, что главными задачами ополчения станут охрана общественного порядка и важных объектов жизнеобеспечения, защита государственной собственности и имущества граждан.

Правом вступить в ополчение обладают все совершеннолетние россияне и постоянно проживающие в Запорожской области лица без гражданства. Балицкий отметил, что добровольцы смогут проходить службу без отрыва от основного места работы.