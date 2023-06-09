Балицкий сообщил о создании ополчения в Запорожской области

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 88,04 (+0,87) Инвестиции, 08 июн, 15:59 Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 82,09 (+0,63) Инвестиции, 08 июн, 15:59
Президент АвтоВАЗа назвал цены на удлиненную Lada Vesta Aura Авто, 11:45
Как Запад и Россия поставили рекорд по высылкам дипломатов. Инфографика Политика, 11:43
Три человека пострадали при падении беспилотника в Воронеже Политика, 11:43
Ракова анонсировала Московский онкологический форум с 15 по 17 июня Город, 11:42
Перспективы рынка российской разработки РБК и Сфера, 11:40
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 7,5% на новости о росте кубышки Инвестиции, 11:39
В Новосибирске двое детей пострадали при катании на американских горках Общество, 11:29
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
10 тыс. новинок: чем российские бренды заполнили опустевшие полки сетей Pro, 11:25
Момент падения беспилотника на многоквартирный дом в Воронеже. Видео Политика, 11:22
Новый клуб Месси за сутки продал все билеты на матчи до конца сезона Спорт, 11:22
В Киеве заявили о плане вернуть Крым, когда еще «будет тепло» Политика, 11:19
Новые подходы и эффективные решения для устойчивого развития РБК Events, 11:19
В Херсонской области нашли тело женщины после разрушения Каховской ГЭС Общество, 11:17
Виталик Бутерин и соучредитель Polygon выделят $100 млн на борьбу с COVID Крипто, 11:15
Военная операция на Украине ,  
0 

Балицкий сообщил о создании ополчения в Запорожской области

Балицкий: в Запорожской области создали народное ополчение
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram

В Запорожской области сформировали народное ополчение, которое совместно с полицией и военной комендатурой будет патрулировать и охранять населенные пункты. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«Сегодня первые ополченцы приняли присягу на верность Запорожской области и жителям нашего региона», — заявил Балицкий.

О формировании ополчения Балицкий объявил в начале марта, когда он подписал соответствующий указ. Тогда он отметил, что главными задачами ополчения станут охрана общественного порядка и важных объектов жизнеобеспечения, защита государственной собственности и имущества граждан.

Правом вступить в ополчение обладают все совершеннолетние россияне и постоянно проживающие в Запорожской области лица без гражданства. Балицкий отметил, что добровольцы смогут проходить службу без отрыва от основного места работы.

Теги
Народное ополчение Запорожская область Евгений Балицкий Военная операция на Украине Украина
Материалы по теме
Генерал назвал целью попытки прорыва ВСУ в Запорожье выход к морю
Политика
Российский командующий заявил об ожидавшемся наступлении ВСУ в Запорожье
Политика
Минобороны сообщило о предотвращении прорыва ВСУ в Запорожской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter