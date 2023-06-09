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Во Владивостоке ливень разрушил асфальт из нацпроекта качественных дорог

Дождь во Владивостоке разрушил асфальт, который клали по нацпроекту «Качественные дороги»

Во Владивостоке ливень разрушил асфальт из нацпроекта качественных дорог
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Прокуратура Владивостока организовала проверку по факту повреждения асфальта на улице Давыдова из-за дождя. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Приморского края.

Укладка асфальта производилась в августе 2022 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». 8 июня асфальт частично провалился из-за дождей.

На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры Советского района. Прокуратура даст оценку качеству выполненных работ и их соответствию техническому заданию.

В конце марта на участке дороги в Перми в асфальт провалилась пассажирская «Газель». Причиной инцидента стало разрушение коллектора под дорогой. Коллектор ввели в эксплуатацию в 1970 году.

Теги
Приморский край Владивосток асфальт прокуратура
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