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Во Владивостоке ливень разрушил асфальт из нацпроекта качественных дорог
Дождь во Владивостоке разрушил асфальт, который клали по нацпроекту «Качественные дороги»
Прокуратура Владивостока организовала проверку по факту повреждения асфальта на улице Давыдова из-за дождя. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Приморского края.
Укладка асфальта производилась в августе 2022 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». 8 июня асфальт частично провалился из-за дождей.
На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры Советского района. Прокуратура даст оценку качеству выполненных работ и их соответствию техническому заданию.
В конце марта на участке дороги в Перми в асфальт провалилась пассажирская «Газель». Причиной инцидента стало разрушение коллектора под дорогой. Коллектор ввели в эксплуатацию в 1970 году.