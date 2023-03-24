Оператор водоканала назвал причину провала «Газели» под асфальт в Перми

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Провал на участке дороги в Перми, куда упала пассажирская «Газель», образовался из-за разрушения коллектора под дорогой. Об этом сообщили «РИА Новости» в ресурсоснабжающей компании «Новогор-Прикамье», которая оказывает коммунальные услуги на территории Пермского края и является оператором местного водоканала.

«Предварительная причина провала на проезжей части — разрушение верхнего свода железобетонного коллектора в результате газовой коррозии», — рассказали в компании.

Коллектор ввели в эксплуатацию в 1970 году.

«Газель» провалилась под асфальт на улице Космонавтов в Перми 24 марта. Водитель успел выбраться из машины. Сейчас «Газель» подняли из ямы. Выезд с улицы Подлесная на шоссе Космонавтов, где произошел инцидент, ограничен.

Транспортное средство получило механические повреждения, сообщали в МВД. Газета «Комсомольская правда» в Перми писала, что сначала в яму начал уходить капот машины, а после она оказалась под асфальтом целиком.