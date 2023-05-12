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Губернатор Иркутской области заявил о «сходе асфальта вместе со снегом»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев: снег сходит с дорог вместе с асфальтом
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Иркутской области снег сходит с дорог вместе с асфальтом, заметил в послании о положении дел в регионе губернатор Игорь Кобзев.

«Я регулярно посещаю муниципальные образования, перемещаюсь по области преимущественно на автомобиле и вижу, в каком состоянии находятся автомобильные дороги. К сожалению, практически повсеместно наблюдается, как пишут в соцсетях, почти везде сход асфальта вместе со снегом. Обращений по этому поводу много», — рассказал глава Иркутской области (цитата по «ИрСити»).

По словам Кобзева, каждый год весной власти «латают ямы», а на следующий год наблюдают «такую же картину, а иногда и хуже». Губернатор считает, что «ситуация требует изменений подходов». Он попросил глав муниципалитетов использовать при восстановлении дорог современные материалы и вовремя заменять объекты дорожной инфраструктуры. При этом выбоины и трещины нужно устранять не только весной, но и осенью, подчеркнул он.

Сейчас в нормативном состоянии находится более 46% дорог опорной сети, рассказал Кобзев. В 2023 году их долю планируется увеличить до 53%. Власти отремонтируют 83 дороги общей протяженностью 354 км, а в течение пяти лет необходимо восстановить 85% дорог регионального и межмуниципального значения. На эти цели выделено более 46 млрд руб., уточнил губернатор.

Теги
Иркутская область Игорь Кобзев дороги
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