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В палате представителей осудили Байдена из-за обвинений против Трампа

Спикер палаты представителей США Маккарти осудил Байдена за обвинения против Трампа
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу стало «мрачным днем» для США, написал в Twitter спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти. Он член Республиканской партии.

«Немыслимо, чтобы президент предъявлял обвинения против основного кандидата, противостоящего ему», — написал Маккарти.

Спикер добавил, что действующий президент Джо Байден «десятилетия» хранил секретные документы у себя дома. Маккарти выразил поддержку Трампу и отметил, что верит в верховенство закона.

Обвинения против Трампа выдвинули в ночь на 9 июня. Он должен явиться в окружной суд США 13 июня. Обвинение выдвинуто из-за неправильного обращения с секретными документами, которые Трамп хранил в своей резиденции в Мар-а-Лаго. Речь идет о бумагах, к которым Трамп имел доступ, когда занимал пост президента (с 2017 по 2021 год), а при выезде из Белого дома оставил у себя в резиденции.

Адвокат Трампа Джим Трасти рассказал CNN, что обвинения в адрес бывшего президента связаны с предполагаемым нарушением им закона о шпионаже.

Расследование в отношении Трампа началось в феврале 2022 года. Спустя полгода сотрудники ФБР изъяли 11 коробок с секретными документами из резиденции Трампа. Политик после обысков утверждал, что был готов добровольно отдать агентам изъятые бумаги и что их содержание было рассекречено.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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