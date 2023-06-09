Vesti.ua узнало об ограблении атташе посольства США в Киеве

В полицию Киева вечером 7 июня обратился атташе посольства США на Украине, он сообщил, что его обокрали в парке имени Тараса Шевченко. Об этом сообщает портал Vesti.ua со ссылкой на источники в полиции.

По данным «Вестей», атташе рассказал, что у него украли 12 iPhone и кошелек с банковскими карточками. Позже с одной из них злоумышленник снял $400. Другой собеседник портала сообщил, что в день ограбления атташе был пьян. Он находился «в заведении», где и потерял свое имущество, но, поскольку оно застраховано, он обратился в полицию с заявлением о краже, чтобы были основания для страхового возмещения.

25 мая российская полиция начала проверку информации об ограблении военного атташе Турции в России Тугбы Пехливан в московском метро. По данным правоохранительных органов, ее ограбили на входе станции метро «Киевская» — у нее похитили мобильные телефоны iPhone 14 MAX и iPhone 7+, которые находились в боковом кармане куртки. Стоимость обоих устройств Пехливан оценила в 160 тыс. руб. В посольстве Турции в Москве в разговоре с РБК опровергли информацию о краже двух мобильных телефонов у военного атташе Турции в Москве.