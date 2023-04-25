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МИД Египта сообщил о гибели помощника атташе посольства в Судане

МИД Египта: помощник атташе по административным вопросам посольства погиб в Судане

В Судане погиб помощник атташе по административным вопросам египетского посольства Мухаммед аль-Гарауи, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд в Twitter.

«Министерство иностранных дел и его сотрудники глубоко скорбят в связи с гибелью при исполнении долга помощника атташе по административным вопросам посольства Арабской Республики Египет в Хартуме Мухаммеда аль-Гарауи», — заявили в МИД Египта. В ведомстве уточнили, что аль-Гарауи погиб по пути из своего дома в штаб-квартиру египетского диппредставительства.

О гибели помощника египетского атташе ранее сообщила пресс-служба суданской армии, передает Al Arabiya. Утверждалось, что аль-Гарауи застрелили Силы быстрого реагирования пока он ехал в своем автомобиле по улице в Хартуме.

Посол Египтае в Судане Хани Салах отрицал гибель сотрудника посольства, сообщило МИД страны в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). В ведомстве утверждали, что со всеми членами египетской дипмиссии все в порядке.

В Судане с 15 апреля продолжается вооруженный конфликт между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. Боевые действия затронулу все крупные города, в том числе столицу Хартум. Стороны применяют тяжелое вооружение и авиацию. По данным ВОЗ, погибли свыше 400 человек, более 3 тыс. пострадали. После переговоров, которые длились двое суток, стороны конфликта договорились о прекращении огня на 72 часа начиная с полуночи 24 апреля, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В Судане проживает более 10 тыс. граждан Египта. В Каире призвали тех, кто находится в Хартуме, спрятаться и дождаться улучшения ситуации, а остальных — отправиться консульства в Порт-Судане и Вади-Халфе на границе с Египтом для подготовки к эвакуации. 436 граждан уже вывезли.

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Судан Египет погибшие посольство атташе
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