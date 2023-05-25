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Политика ,  
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Полиция начала проверку данных о краже двух телефонов у атташе Турции

Полиция начала проверку данных о краже в метро двух телефонов у военного атташе Турции
У военного атташе Турции в России украли два мобильных телефона, сообщили источники РБК. По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», на устройствах могла содержаться секретная информация, полиция возбудила уголовное дело
Посольство&nbsp;Турции в Москве
Посольство Турции в Москве (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Полиция начала проверку после ограбления военного атташе Турции в России Тугбы Пехливан в московском метро, сообщили источники РБК в МВД и территориальном отделе полиции.

По их данным, атташе ограбили 22 мая на входе станции метро «Киевская» — у нее были похищены мобильные телефоны iPhone 14 MAX и iPhone 7+, которые находились в боковом кармане ее куртки. Стоимость обоих телефонов Пелихван оценила в 160 тыс. руб.

Источники отметили, что полиция уже опросила потерпевшую, составила ориентировку и осмотрела место происшествия. В настоящее время просматривается видеоархив станции метро для установления маршрута передвижения атташе.

По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», на телефоне Пелихван могла содержаться как личная информация, так и служебная, в том числе «под грифом». Канал уточняет, что по заявлению атташе было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК России (кража).

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по столице.

В посольстве Турции в Москве в разговоре с РБК опровергли информацию о краже двух мобильных телефонов у военного атташе Турции в Москве.

Максимальное наказание по ст. 158 УК предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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Посольство Турции в Москве находится по адресу: 7-й Ростовский переулок, д. 12, — это в семи минутах ходьбы от станции метро «Киевская». Миссия расположена в здании доходного дома, возведенного в 1913 году по проекту архитектора Осипа Шишковского. Послом республики в России с 2018 года является Мехмет Самсар.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Маргарита Овсянникова
Метро Москва военный атташе Турция кража

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