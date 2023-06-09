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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» узнало об отражении вертолетом Ка-52 18 ракет на Украине

«РИА Новости»: вертолет Ка-52 отразил 18 зенитных ракет в зоне военной операции

Вертолет Ка-52 в ходе военной операции отразил за вылет рекордное число зенитных ракет — 18, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, вертолет был оснащен бортовым комплексом обороны «Витебск». Он отметил, что вертолет вернулся на базу без единого повреждения. «Комплекс регулярно спасает жизнь летчиков армейской авиации, которых противник постоянно обстреливает из ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс. — РБК)», — сказал собеседник «РИА Новости».

Он отметил, что за это «Витебск», чья внешняя аппаратура похожа на птичьи яйца, пилоты называют «яйцами жизни».

Комплекс обороны «Витебск» обнаруживает угрозы вертолету и противодействует атакам на него. Он также предупреждает экипаж о радиолокационном и лазерном облучении. В состав комплекса входят средства инфракрасного противодействия — он отстреливает тепловые ложные цели, создающие помехи головкам самонаведения зенитных ракет. Россия использует его с 2015 года.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» предназначен для уничтожения наземных и малоскоростных воздушных целей, а также для решения задач разведки и управления группой вертолетов.

В начале апреля российские военные в ходе боевых вылетов на вертолетах Ми-28 армейской авиации ЗВО уничтожили замаскированные командные пункты и бронированную технику подразделений Вооруженных сил Украины.

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Теги
Вертолет Ка-52 Витебск Военная операция на Украине
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