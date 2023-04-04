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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало работу вертолетов Ми-28 в зоне военной операции

Минобороны показало кадры уничтожения командных пунктов ВСУ вертолетами Ми-28

Минобороны показало работу вертолетов Ми-28 в зоне военной операции
Video

Российские военные в ходе боевых вылетов на вертолетах Ми-28 армейской авиации ЗВО уничтожили замаскированные командные пункты и бронированную технику подразделений Вооруженных сил Украины, сообщает российское Минобороны.

Ми-28 снаряжены управляемыми и неуправляемыми ракетами и пушками и могут выполнять боевые задачи как днем, так и ночью, отметили в ведомстве.

Теги
Минобороны Ми-28 Вертолет ВСУ Военная операция на Украине
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Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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