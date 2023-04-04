Минобороны показало работу вертолетов Ми-28 в зоне военной операции
Минобороны показало кадры уничтожения командных пунктов ВСУ вертолетами Ми-28
Российские военные в ходе боевых вылетов на вертолетах Ми-28 армейской авиации ЗВО уничтожили замаскированные командные пункты и бронированную технику подразделений Вооруженных сил Украины, сообщает российское Минобороны.
Ми-28 снаряжены управляемыми и неуправляемыми ракетами и пушками и могут выполнять боевые задачи как днем, так и ночью, отметили в ведомстве.