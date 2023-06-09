ВВС Великобритании заявили о перехвате российских самолетов у Швеции

Истребители Eurofighter Typhoon Военно-воздушных сил Великобритании и истребители Gripen Военно-воздушных сил Швеции перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в сопровождении истребителя Су-27, летевшие вблизи воздушного пространства Швеции. Об этом сообщили в ВВС Великобритании в Twitter.

«Этим вечером «Тайфуны» британских ВВС и «Грипенсы» ВВС Швеции были подняты в воздух для перехвата российских самолетов Ил-20 COOT A и Су-27 FLANKER B, летевших вблизи воздушного пространства Швеции и НАТО. Истребители RAF из 140 EAW в настоящее время задействованы в миссии НАТО по воздушному патрулированию стран Балтии», — говорится в сообщении ведомства.

В британских ВВС отметили, что российские самолеты не вторгались в воздушное пространство Швеции, при этом «не придерживались международных норм и не связывались с профильными районами полетной информации».

В марте истребители ВВС Великобритании и Германии перехватили у границ Эстонии российский самолет-заправщик Ил-78, летевший между Санкт-Петербургом и Калининградом. По данным Би-би-си, самолет не связывался с авиадиспетчерской службой в Эстонии.

В Минобороны России подчеркивают, что все полеты выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.