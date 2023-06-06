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Сеул поднял истребители из-за пролета военных самолетов России и КНР

Генштаб Южной Кореи: 4 российских и 4 китайских военных самолета вошли в зону ПВО
На перехват российских и китайских военных самолетов Южная Корея подняла свою авиацию. Позже суда покинули опознавательную зону ПВО. МИД России подчеркивал, что Сеул установил эту зону в одностороннем порядке
Фото: Jeon Heon-Kyun / Getty Images
Фото: Jeon Heon-Kyun / Getty Images

Южная Корея подняла в воздух истребители после того, как четыре российских и четыре китайских военных самолета без предупреждения вошли в ее опознавательную зону ПВО, со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов страны сообщило Yonhap.

Как отмечает агентство, самолеты заметили в этом районе после того, как министры обороны Южной Кореи, США и Японии «подчеркнули свою приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества в области безопасности» на полях форума «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Воздушное пространство Южной Кореи российские и китайские военные суда не нарушили. Позже они покинули зону.

Южная Корея создала опознавательную зону ПВО (так называемая KADIZ) в 1951 году. В 2013 году она была расширена. Сеул пошел на такой шаг после того, как Пекин объявил о создании в Восточно-Китайском море своей зоны ПВО, которая затронула спорные территории, контролируемые Японией. Решение обострило отношения в регионе: помимо КНР и Японии, Южная Корея и Тайвань также имеют там территориальные претензии. После расширения опознавательная зона ПВО Южной Кореи зашла на территорию такой же зоны КНР.

При этом понятие опознавательных зон ПВО не закреплено в международном праве. Страны или регионы сами устанавливают их протяженность. Зона ПВО Южной Кореи выходит за пределы воздушного пространства страны и частично захватывает международное воздушное пространство.

В Южной Корее заявляют, что пересекающие KADIZ иностранные самолеты должны идентифицировать себя с целью избежать возможных инцидентов. Если суда заранее не предупреждают о намерении войти в зону и о целях полета, Сеул поднимает на перехват истребители.

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В российском МИДе подчеркивали, что все полеты российской авиации в зоне KADIZ осуществляются «в полном соответствии с существующими международно-правовыми нормами». «Упомянутая «опознавательная зона ПВО» не является воздушным пространством Республики Корея, была установлена в одностороннем порядке и не создает правовых обязательств для других государств», — отмечали в ведомстве.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Южная Корея ПВО истребители перехват Китай
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