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Пушилин сообщил о четырех погибших и 16 пострадавших после обстрелов ДНР

Пушилин: четыре человека погибли и 16 пострадали после обстрелов Горловки и Владимировки

Город Горловка в Донецкой народной республике «целый день» находится под обстрелами, сообщил врио главы региона Денис Пушилин в своем телеграм-канале. В результате атак погибли три жителя этого города.

«Среди погибших — молодая женщина. Получил смертельное ранение сотрудник энергопредприятия», — написал Пушилин. Он добавил, что после обстрела также погиб житель поселка Владимировка в Волновахском районе. Всего, по его словам, за сутки получили ранения 16 человек, им оказывается медицинская помощь.

«В Донецке и Горловке повреждены 16 домостроений и семь объектов инфраструктуры», — уточнил Пушилин.

Горловка находится в 50 км севернее Донецка, Владимировка — еще 10 км к северу от столицы ДНР.

Ранее Пушилин заявил, что украинские войска нужно отодвинуть как минимум на 500 км от административных границ новых регионов. По его словам, в противном случае продолжатся обстрелы и диверсии со стороны Киева. «Мы понимаем карту Украины и понимаем, где мог бы быть рубеж. Ну, наверное, по Днепру, по естественной преграде», — отметил Пушилин.

Теги
Денис Пушилин обстрелы ДНР Горловка
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