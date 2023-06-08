Пушилин призвал отодвинуть войска Украины «минимум на 500 км» от границ
Украинские войска на сегодняшний день нужно отодвинуть как минимум на 500 км от административных границ новых регионов, новый рубеж обороны мог бы пройти по Днепру, заявил в интервью «РИА Новости» врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, выхода на административные границы новых регионов недостаточно, потому что обстрелы и диверсии со стороны Киева в таком случае продолжатся. «Не потому что мы этого хотим, а потому что мы понимаем, с кем имеем дело. Мы имеем дело, увы, с украинским режимом, который абсолютно марионеточный. И в целом Запад, который управляет полностью всеми процессами, конечно, не ставит себе целью свободную, процветающую Украину», — сказал Пушилин.
Он подчеркнул, что единственный выход в данной ситуации — отодвигать ВСУ еще дальше. «Теперь становится вопрос, насколько отодвигать, чтобы не обстреливались наши населенные пункты? Как минимум, сейчас это нужно уже отодвигать на 500 км. Мы понимаем карту Украины, и понимаем, где мог бы быть рубеж. Ну, наверное, по Днепру, по естественной преграде», — отметил Пушилин.
При этом глава региона считает, что даже границы по Днепру не смогут остановить Киев от перегруппировки и «насыщения» вооружением. «Пока не будет освобождена Украина полностью, причем без каких-то вариаций — какую-то область Польше, какую-то область Румынии, какую-то область Венгрии, — ситуация не закончится», — заключил он.
Материал дополняется.