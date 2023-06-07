Шесть активистов движения «Весна» задержали по делу об экстремизме, у них прошли обыски

Всех задержанные доставили в Москву. По информации правозащитников, дело строится на постах движения «Весна» (внесено в реестр иноагентов) в соцсетях от 2022 года, когда оно еще не было признано экстремистским и запрещено

Фото: Владислав Шатило / РБК

Шесть бывших и действующих активистов движения «Весна» (запрещено как экстремистское, признано иностранным агентом) задержаны, у них прошли обыски, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости».

Обыски проведены в четырех городах — Барнауле, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Твери. Возбуждены уголовные дела по статьям о распространении фейков об армии, призывах к осуществлению «деятельности против безопасности государства», организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма. Всех задержанные доставили в Москву, говорят источники.

«Среди задержанных — Евгений Затеев, Валентин Хорошенин, Ян Ксенжепольский, Василий Неустроев», — сказал собеседник ТАСС.

Как сообщает правозащитная организация «Первый отдел», обыски прошли накануне утром у бывших членов «Весны» и активистов, не связанных с движением. Затеева и Хорошенина для допроса вывезли из Санкт-Петербурга в Москву. Позже задержали еще троих человек: наблюдателя «Яблока» Василия Неустроева и бывшего участника тверской «Весны» Яна Ксенжепольского. Имени пятого задержанного правозащитники не знают.

По информации «Первого отдела», дело строится на постах движения в соцсетях от 2022 года. Тогда «Весна» еще не была признана экстремистским сообществом.

Хорошенина, как сообщают правозащитники, подозревают в «организации экстремистского сообщества» и реабилитации нацизма. По тем же статьям проходит Неустроев, его также подозревают в публичных призывах к осуществления деятельности, направленной против безопасности государства, «создании НКО, посягающей на личность и права граждан», и в распространении «фейков об армии».

Что вменяют Ксенжепольскому и Затееву, правозащитники не знают. Однако известно, что Ксенжепольскому уже предъявили обвинения, а другим фигурантам его предъявят 7 июня. Ожидается, что меру пресечения изберет Басманный суд в четверг, 8 июня, говорится в сообщении «Первого отдела».

РБК направил запросы в Следственный комитет России и Басманный суд Москвы.

Молодежное политическое движение «Весна» было основано в феврале 2013 года. Оно участвовало в различных кампаниях, а в 2022 году начало организовывать антивоенные протесты в России, в частности координировало тогда акции 27 февраля, 13 марта и 2 апреля, завершившиеся многочисленными задержаниями. В начале мая того же года «Весна» анонсировала антивоенную акцию «Они воевали не за это», сопряженную с шествием «Бессмертного полка». После объявления мобилизации 21 сентября 2022 года активисты анонсировали протесты в крупных российских городах.

24 сентября у Затеева и Хорошенина прошли обыски. В начале мая против них возбудили дело по ч. 3 ст. 239 УК (создание НКО, посягающей на личность и права граждан). Позже суд избрал обоим активистам меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В октябре 2022 года движение «Весна» было включено в реестр организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В то же месяце Минюст включил «Весну» в список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.