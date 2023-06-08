Песков назвал «нечистым делом» расследование Западом взрыва Nord Stream

Протечка на газопроводе Nord Stream 2 (Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images)

С расследованием взрывов на газопроводах «Северный поток» «дело нечисто». Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о публикации The Washington Post.

Ранее в газете появилась информация, что американские спецслужбы знали о планах Украины атаковать газопроводы еще за три месяца до инцидента.

«Подобные публикации — мы не знаем, насколько они соответствуют действительности. То, что там дело нечисто, ни у кого вопросов не вызывает», — заявил Песков, отметив, что у России имеются доказательства о возможной причастности «англосаксов» к диверсии.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года: на двух трубах СП-1 и одной трубе СП-2 обнаружили утечки. Расследованием подрыва газопроводов занимаются Германия, Швеция и Дания, в международных водах которых произошли взрывы. МИД заявлял, что Москву «не подпускают» к расследованию.

О причастности «англосаксов» также заявил президент Владимир Путин. «Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями», — считает Путин. Власти США и Великобритании причастность к взрывам исключают.