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ОАК показала фото нового пассажирского самолета Ил-96-400М
ОАК сообщила о подготовке нового пассажирского самолета Ил-96-400М к первому полету
Объединенная авиастроительная корпорация показала, как выглядит модернизированный пассажирский самолет Ил-96-400М. Фото опубликованы в телеграм-канале корпорации.
«Новый опытный Ил-96-400М, созданный в рамках программы модернизации самолетов семейства Ил-96, готовится к первому полету», — говорится в сообщении.
Модернизация заключалась в удлинении фюзеляжа, модернизации систем и оборудования, установке более мощных двигателей ПС-90А1 и отечественного пилотажно-навигационного оборудования нового поколения, обеспечивающего полеты по всем навигационным спецификациям, объясняли ранее в ОАК.
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