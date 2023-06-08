ОАК показала фото нового пассажирского самолета Ил-96-400М

ОАК сообщила о подготовке нового пассажирского самолета Ил-96-400М к первому полету

Фото: uac_ru / Telegram

Объединенная авиастроительная корпорация показала, как выглядит модернизированный пассажирский самолет Ил-96-400М. Фото опубликованы в телеграм-канале корпорации.

«Новый опытный Ил-96-400М, созданный в рамках программы модернизации самолетов семейства Ил-96, готовится к первому полету», — говорится в сообщении.

Модернизация заключалась в удлинении фюзеляжа, модернизации систем и оборудования, установке более мощных двигателей ПС-90А1 и отечественного пилотажно-навигационного оборудования нового поколения, обеспечивающего полеты по всем навигационным спецификациям, объясняли ранее в ОАК.

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