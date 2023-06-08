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В Сумах раздались взрывы

В Сумах раздались взрывы, в городе работает ПВО

Взрывы прозвучали в Сумах, пишут ТСН и ZN.ua.

По предварительным данным, в городе работает ПВО.

Издание ZN.ua сообщало о работе ПВО в Сумской и Черниговской областях.

В ряде областей Украины повторно была объявлена воздушная тревога.

Накануне поздно вечером глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о взрывах в Чугуевском районе после объявления тревоги.

Минобороны России с осени прошлого года неоднократно отчитывалось об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Президент Владимир Путин называет это ответом на действия Киева, включая взрыв на Крымском мосту. Украина отрицает причастность к нему. При этом российское ведомство утверждает, что не наносит удары по гражданским объектам.

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