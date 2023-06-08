Выручка крупнейших публичных компаний в России в 2022 году выросла на 4%

В 2022 году выручка 50 крупнейших публичных нефинансовых компаний выросла на 4% и достигла 66 трлн руб., выяснили аналитики рейтингового агентства АКРА (результаты исследования есть у РБК).

Под публичными нефинансовыми компаниями имеются ввиду организации нефинансового сектора, чья отчетность находится в открытом доступе, или они перестали публиковать свою отчетность с 2022 года. По итогам прошлого года в топ-50 вошли восемь нефтегазовых компаний, 11 металлургических, по шесть компаний розничной торговли и электроэнергетики, три транспортные компании и 16 компаний из категории «Прочее».

Аналитики отмечают, что до 2017 года выручка топ-50 в среднем росла на уровне инфляции, а в последующие годы темпы прироста стали заметно опережать инфляцию. Так с 2019 года показатель стабилизировался в диапазоне 42–49%, в 2021-м — 48%, в 2022-м — 44%. АКРА предполагает, что в 2023–2025 годах этот показатель может приблизиться к уровню 50%.

Что касается структуры выручки топ-50 по отраслям, то в период с 2012 по 2022 годы значительных изменений нет. Основная доля приходится на нефтегазовые компании, доля которых в общей выручке топ-50 за 2022 год превысила 50%. На втором месте — металлургия и добыча, на которую пришлось около 11–13% выручки. При этом за указанный период снизилась доля выручки в транспортной отрасли при росте доли розничной торговли, указали аналитики АКРА.

Весной 2022 года 46% предпринимателей зафиксировали рост выручки, однако прибыль выросла только у 17%, показало исследование, проведенное социальной сетью TenChat, которая проанализировала изменение ситуации в российском малом и среднем предпринимательстве весной прошлого года.

Наиболее значительный прирост выручки (от 30 до 50%) отметили компании в сфере строительства: о ее увеличении заявили 42% предпринимателей в этой отрасли. Прирост до 30% зафиксировали в отрасли ИТ (его отметили 36%) и в сфере розничной торговли и товаров массового спроса (29%).

Прирост выручки до 20% отметили предприниматели в сфере медицины (62%) и красоты (51%). С падением выручки до 20% столкнулись предприниматели в области консалтинговых и финансовых услуг (65%). Значительный спад (на 30% и более) отметили туристические компании (41%).