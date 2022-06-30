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Бизнес ,  
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Почти половина предпринимателей отметили рост выручки весной 2022 года

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

46% предпринимателей этой весной по сравнению с прошлогодней зафиксировали рост выручки, но прибыль выросла только у 17%, — это результат исследования, проведенного социальной сетью TenChat, которая проанализировала изменение ситуации в российском малом и среднем предпринимательстве весной 2022 года с точки зрения динамики выручки и бизнес-процессов. Результаты исследования есть у РБК. TenChat позиционирует себя как деловая соцсеть, сервис разработан при поддержке фонда «Сколково».

Наиболее значительный прирост выручки (от 30 до 50%) отметили компании в сфере строительства: о ее увеличении заявили 42% предпринимателей в этой отрасли. Прирост до 30% зафиксировали в отрасли ИТ (его отметили 36%) и в сфере розничной торговли и товаров массового спроса (29%). Последней пик для непродовольственных товаров пришелся на март, уже в апреле начался спад, но в нише онлайн-продаж тренд сохранился до июня.

Прирост выручки до 20% отметили предприниматели в сфере медицины (62%) и красоты (51%). С падением выручки до 20% столкнулись предприниматели в области консалтинговых и финансовых услуг (65%). Значительный спад (на 30% и более) отметили туристические компании (41%).

Опрос проводился в мае-июне 2022 года в приложении TenChat среди 9,7 тыс. предпринимателей малого и среднего бизнеса и руководителей крупных предприятий.

Одной из причин увеличения выручки 38% опрошенных назвали занятие ниш после ухода зарубежных компаний. Однако это не коснулось предприятий общественного питания: в 41% таких заведений указали, что у них не выросла выручка, а у 18% наблюдалось ее падение.

Еще одна причина роста выручки (ее указали 62% респондентов) — удорожание материалов и, следовательно, увеличение себестоимости производства.

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66% российских компаний заявили, что им пришлось внести изменения в бизнес-процессы. 71% опрошенных указали, что столкнулись с увеличением издержек — расходов на аренду и сырье. Из них 32% планируют делать упор скорее на параллельный импорт, а 68% — переходить преимущественно на доступные товары-заменители для производства.

47% опрошенных рассказали, что им пришлось расторгнуть соглашения с зарубежными партнерами, 43% — искать новых поставщиков, 31% —искать новые рынки сбыта или отказаться от прежних, при этом 23% из них выбрали переориентацию на российский рынок. В качестве иных рынков сбыта предприниматели рассматривают страны СНГ (29%), Персидского залива (24%), Китай и Юго-Восточную Азию (15%), Монголию и Вьетнам (9%).

Респонденты отметили, что в этот период увеличилась частота B2B-контактов между российскими компаниями. 56% предпринимателей малого и среднего бизнеса заявили, что отечественные системообразующие и крупные предприятия стали выбирать их, а не китайских и других зарубежных поставщиков. 36% респондентов также сообщили о приросте закупок от компаний с госучастием.

Теги
предприниматели выручка малый и средний бизнес

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Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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