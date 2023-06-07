Захарова назвала санкции США лучшей рекламой керамической фирмы в Калуге

Мария Захарова (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

Новые санкции США против керамической фирмы Perko Julleuchter в Калуге — это лучшая реклама для нее, заявила РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова. О санкциях Вашингтон объявил 5 июня: в список попали семь россиян и одна компания, которая, как заявили в Минфине США, связана с ними. Причиной введения ограничений в сообщении американского ведомства указана их связь с антиправительственными протестами, которые прошли в Молдавии в феврале и марте. Демонстранты требовали отставки действующего президента Майи Санду.

«Чем, например, могла провиниться перед властями США керамическая мастерская в Калуге, изготавливающая глиняные и фарфоровые светильники? Видимо, ее сотрудники в свободное от работы время настраивают жителей Молдавии против пагубного курса проамериканского режима [президента Молдавии] Майи Санду. А если серьезно, то лучшей коммерческой рекламы для наших индивидуальных предпринимателей и художников придумать трудно», — сказала она.

Захарова добавила, что американские «персональные рестрикции и запреты, которые уже вышли за рамки разумного, становятся все более странными и труднообъяснимыми». Представитель МИДа отметила, что «враждебный американский выпад, совершенный явно по наущению кишиневских марионеток США», не останется без ответа.

Россиян включили в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). С лицами и организациями, попавшими в него, гражданам и юридическим лицам США запрещено вести бизнес.

Под санкциями оказалась компания Perko Julleuchter из Калуги, которая занимается производством фарфоровых и керамических изделий, и связанный с ней Алексей Лосев, который, как утверждают в США, «вел разведку в Молдавии на предмет заговора в целях дестабилизации правительства», а также вместе с другими россиянами в списке участвовал в «заговоре с целью извлечь выгоду из этих протестов и захватить Дом правительства».

Акции протеста в Кишиневе и других городах Молдавии прошли в феврале и марте. Их организовали при участии оппозиционной партии «Шор». Участники акции требовали от властей оплатить их счета за ЖКУ и призвали правительство уйти в отставку. Между силовиками и протестующими происходили стычки.

Во время протестов в марте молдавская полиция задержала семь человек. Тогда в полиции сообщили, что раскрыли связанную с Россией агентурную сеть, деятельность которой была направлена на дестабилизацию страны. Российские власти отвергали причастность к протестам.