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Консульство сообщило о состоянии пострадавших в аварии на Пхукете россиян

Генконсульство сообщило о состоянии пострадавших в аварии на катере на Пхукете россиян

Все россияне, пострадавшие в результате столкновения прогулочного катера с сигнальной вышкой в Таиланде, находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщило Генконсульство России в своем телеграм-канале.

Скоростной катер «Танатип Марин 555», возвращавшиймя в порт Чалонг провинции Пхукет после морской прогулки, врезался в сигнальную вышку недалеко от берега. На борту находились 37 человек, 21 из них — россияне, они получили травмы различной степени тяжести.

В дипмиссии сообщили, что все пострадавшие россияне находятся в стабильном состоянии, им предоставляется необходимая медицинская помощь. Сотрудники генконсульства посетили госпиталь «Вачира», в котором были размещены туристы с наиболее серьезными травмами, они находятся в постоянном контакте с уполномоченными органами Пхукета.

Как сообщал административный центр Пхукета в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России), катер доставлял туристов на остров Пхи-Пхи и обратно. В результате столкновения туристы на корабле, а также члены экипажа и капитан пострадали, несколько российских путешественников получили тяжелые травмы. Помимо россиян, на катере ехали также граждане Китая, Казахстана, Украины и Таиланда.

Теги
Таиланд Пхукет консульство пострадавшие
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