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Власти опровергли сообщения о беспилотнике возле аэропорта Сочи

Оперштаб Краснодарского края назвал фейком информацию о дроне в аэропорту Сочи
Аэропорт Сочи
Аэропорт Сочи (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Информация о замеченном накануне неизвестном беспилотнике в районе аэропорта Сочи не соответствует действительности, заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Это фейк. В единую дежурную диспетчерскую службу Сочи, в правоохранительные органы и экстренные службы не поступало никаких сообщений о замеченном в районе аэропорта курорта беспилотнике. Эту информацию также опровергли службы самого аэропорта», — сообщили в оперштабе.

О замеченном вечером 6 июня возле сочинского аэропорта беспилотнике сообщал телеграм-канал Shot. В Краснодарском крае действует запрет на полет беспилотников.

Теги
Сочи беспилотники дроны Краснодарский край фейк
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