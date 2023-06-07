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Бизнес ,  
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Титов поддержал законопроект о сокращении штрафов за нарушения в бизнесе

Борис Титов поддержал законопроект о сокращении штрафов за правонарушения в бизнесе
Борис Титов
Борис Титов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Уполномоченный при президенте России по защите прав бизнеса Борис Титов поддержал законопроект о сокращении штрафов за правонарушения в области предпринимательской деятельности. Об этом РБК рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Инициатива партии «Новые люди» предусматривает снижение в два раза штрафов по 17 статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в том числе за нарушение трудового законодательства, санитарно-эпидемиологических требований, порядка заключения контракта и другие.

«Для бизнеса с точки зрения финансового веса в законопроекте особенно значимо предложение уменьшить размер штрафа за таможенные правонарушения», — заявил Борис Титов. Он уточнил, что сейчас размер такого штрафа может колебаться от 50 до 200% от стоимости партии товара, а законопроектом предлагается сократить разброс с 25 до 100% стоимости.

Помимо этого авторы предложили исключить из перечня наказаний по статьям 6.3 (нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия) и 18.16 (нарушении правил трудоустройства иностранных граждан на торговых объектах) КоАП административное приостановление деятельности юрлица или индивидуального предпринимателя на срок до 90 суток.

«Бизнес будет рад, если сократится возможность использования такой «административной дубины», как приостановление деятельности», — отметил Титов. По его мнению, у надзорных органов есть и другие средства воздействия, «которые при надлежащем применении позволяют избежать негативных последствий».

Законопроект о сокращении штрафов подготовили депутаты Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Александр Демин. Поправки предлагается внести, чтобы у работодателей увеличилось количество свободных финансовых средств для поддержания и увеличения числа рабочих мест. Сейчас формируется отзыв правительства на законопроект с учетом позиции Минфина, Минэкономразвития, МВД, ФНС, ФТС, МЧС, ФССП, Генпрокуратуры, Банка России.

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