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Экономика ,  
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Административные штрафы для бизнеса в 2022 году почти удвоились

Институт омбудсмена: Объем административных штрафов бизнеса в 2022 году вырос в 1,8 раза
В России в 2022 году общий размер административных штрафов бизнеса вырос до ₽54 млрд — это в 1,8 раза больше, чем в 2021-м. Основной рост обеспечили штрафы по антимонопольным и таможенным статьям, оценил институт омбудсмена
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Общий размер штрафов, наложенных по делам об административных правонарушениях в сфере экономики, в 2022 году составил 53,97 млрд руб., что на 23,6 млрд, или в 1,8 раза, больше, чем в 2021 году. Это следует из индекса «Административное давление», который ежегодно рассчитывает институт федерального бизнес-омбудсмена на основе данных Росстата. Его результаты были представлены на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей во вторник, 30 мая, передает корреспондент РБК.

Увеличение штрафов по статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) произошло за счет роста штрафов за «антимонопольные» статьи КоАП — «злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке» (26 млрд руб. в 2022 году) и «заключение ограничивающего конкуренцию соглашения» (3,2 млрд руб.), а также за «таможенную» статью — незаконное перемещение через таможенную границу (8,6 млрд руб. — рост в 45 раз по сравнению со 189 млн руб. в 2021 году). В то же время взыскания по остальным статьям КоАП снизились на 12 млрд руб.

Соответственно, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Федеральная таможенная служба (ФТС) стали лидерами по сумме наложенных штрафов.

Как пояснил директор Института Столыпина Антон Свириденко, расчеты проводились по предварительным данным Росстата (окончательных на момент подготовки индекса нет), а статистика по административным статьям за 2022 год может быть «смазана» крупными антимонопольными штрафами, в том числе в отношении компании Google (свыше 2 млрд руб.).

При этом в 2022 году отмечено рекордно низкое количество проверок — их было на 70% меньше по сравнению с 2021 годом — и контрольно-надзорных мероприятий в целом (292 тыс. против 976 тыс. годом ранее) Это произошло на фоне введения правительственного моратория на плановые и внеплановые проверки, отметил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Контрольно-надзорные органы стали больше использовать предупреждения.

«В то же время предприниматели отмечают рост административной нагрузки за рамками контрольно-надзорной деятельности, проводимой по закону № 248-ФЗ (о государственном и муниципальном контроле. — РБК), — отметил бизнес-омбудсмен Борис Титов. — Тут работают три фактора: усиление налогового контроля, подмена контрольно-надзорной деятельности правоохранительными органами (возбуждение уголовных дел следствием), а также расширение сферы действия государственных автоматизированных систем контроля, которые зачастую дублируют друг друга».

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Индекс «Административное давление» традиционно включает в себя данные по девяти ведомствам: Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Роструд, МЧС, Росздравнадзор, Ространснадзор, а также ФНС России. Исследование готовится в рамках подготовки к ежегодному докладу президента.

Авторы
Инна Деготькова Инна Деготькова

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