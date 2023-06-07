В Минпромторге пообещали поставки отечественных ABS автоконцернам с июля

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Первое в России производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) для автомобилей запустят в Костроме, сообщил «РИА Новости» заместитель главы Минпромторга Василий Шпак.

«По ABS уже запускается локальное производство в Костроме. С 1 июля начнутся серийные поставки ABS российским автопроизводителям», — сказал он.

ABS (anti-lock braking system) — система, предотвращающая блокировку колес автомобиля при торможении. Она позволяет машине оставаться управляемой даже во время интенсивного и экстренного торможения, обеспечивает равномерное торможение на поверхностях с неоднородным покрытием и сокращает тормозной путь на ровных и твердых поверхностях.

Антиблокировочная система в августе прошлого года вошла в перечень приоритетных компонентов для локализации в автопроме. Авторы стратегии Минпромторга считают необходимым до 2035 года вложить в общей сложности 2,7 трлн руб. в организацию производства автокомпонентов и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

С 2022 года в России действовал регламент, который упростил требования к сертификации автомобилей. Можно было выпускать автомобили всех экологических классов и не устанавливать систему ABS. Правительство начало постепенно возвращать нормы: с 1 июня все выпускаемые в России машины должны соответствовать экологическому стандарту не ниже «2», а наличие ABS в автомобилях станет обязательным с 1 декабря 2023 года.

Кроме того, с 1 сентября автовладельцев начнут штрафовать за поврежденную ABS. Определять неисправность системы сотрудники ГИБДД будут по световым индикаторам на приборной панели автомобиля.