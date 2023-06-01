Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 86,5 (-0,01) Инвестиции, 31 мая, 16:29 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 80,99 (+0,31) Инвестиции, 31 мая, 16:29
Гладков сообщил о двух пострадавших при ночном обстреле Шебекино Политика, 01:19
«Севилья» в серии пенальти победила «Рому» в финале Лиги Европы Спорт, 01:03
Россия объяснила отказ от соглашения с Финляндией о военных инспекциях Политика, 01:00
В обязательные требования по выпуску автомобилей вернули ABS Бизнес, 00:57
Посол потребовал от Трюдо и МИД Канады осудить атаку дронов в Москве Политика, 00:41
Пункт размещения белгородцев в Воронежской области. Фотогалерея Политика, 00:40
«Госуслуги» усложнили доступ на портал Технологии и медиа, 00:30
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Польские фуры, ГЛОНАСС и ОСАГО: что изменится с 1 июня для водителей Авто, 00:30
Российские «Зеленые карты» перестали работать в Евросоюзе Экономика, 00:20
Россия и Финляндия прекратили совместные военные инспекции Политика, 00:10
МИД назвал ложью слова Санду об отсутствии взаимоуважения с Молдавией Политика, 00:09
Президент Хорватии раскритиковал лозунг «Слава Украине» Политика, 00:06
Что изменится в законах в июне Общество, 00:00
Германия в два раза увеличила поставки сигарет в Россию Бизнес, 00:00
Бизнес ,  
0 

В обязательные требования по выпуску автомобилей вернули ABS

Кабмин продлил упрощенный техрегламент для автомобилей с поэтапным возвращением требований
С 2022 года в России действовал регламент, который упростил требования к сертификации автомобилей. Можно было выпускать автомобили всех экологический классов и не устанавливать систему ABS. Теперь нормы постепенно возвращают
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Правительство продлило действие упрощенного техрегламента в автопроме на период до 1 февраля 2024 года с постепенной отменой ныне действующих смягчений.

В соответствии с постановлением, которое подписал премьер Михаил Мишустин, оснащение автомобилей антиблокировочной системой тормозов (ABS) станет обязательным с 1 декабря текущего года. Также с 1 июня машины, выпускаемые на территории России, должны соответствовать экологическому стандарту не ниже «2», передает ТАСС. Автомобили без кнопки SOS (устройство вызова экстренных оперативных служб) можно ввозить до 1 февраля 2024 года. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели продолжат подключаться к системе ЭРА-ГЛОНАСС.

Как сообщили в Минпромторге, сроки согласованы с крупнейшими российскими производителями «с учетом их технических возможностей и готовности взять на себя обязательства по оснащению выпускаемых автомобилей соответствующими системами». Ведомство уточнило, что для брендов, которые не прекращали официальные поставки в Россию, до 1 октября 2023 года сохраняется механизм ввоза по упрощенному техрегламенту.

Упрощенный техрегламент для автопроизводителей был введен в 2022 году на фоне ухода с российского рынка иностранных поставщиков из-за военных действий на Украине и санкций.Среди прочего было разрешено выпускать автомобили всех экологический классов от «Евро 0» до «Евро 5», не устанавливать на транспортные средства системы ABS и ЭРА-ГЛОНАСС. Его действие должно было истечь 1 июня.

Накануне Минпромторг предложил поэтапно вернуть требования. Замглавы ведомства Альберт Каримов назвал упрощенный техрегламент «необходимой мерой, которая позволяла производителям выпускать продукцию в текущих условиях», но отметил, что сейчас отрасль готова к постепенному выходу из него.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
правительство Минпромторг Автомобили
Материалы по теме
АвтоВАЗ назвал сроки возобновления выпуска автомобилей с ABS
Бизнес
В России до 2035 года локализуют производство автодвигателей и ABS
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter