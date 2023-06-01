В обязательные требования по выпуску автомобилей вернули ABS

С 2022 года в России действовал регламент, который упростил требования к сертификации автомобилей. Можно было выпускать автомобили всех экологический классов и не устанавливать систему ABS. Теперь нормы постепенно возвращают

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Правительство продлило действие упрощенного техрегламента в автопроме на период до 1 февраля 2024 года с постепенной отменой ныне действующих смягчений.

В соответствии с постановлением, которое подписал премьер Михаил Мишустин, оснащение автомобилей антиблокировочной системой тормозов (ABS) станет обязательным с 1 декабря текущего года. Также с 1 июня машины, выпускаемые на территории России, должны соответствовать экологическому стандарту не ниже «2», передает ТАСС. Автомобили без кнопки SOS (устройство вызова экстренных оперативных служб) можно ввозить до 1 февраля 2024 года. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели продолжат подключаться к системе ЭРА-ГЛОНАСС.

Как сообщили в Минпромторге, сроки согласованы с крупнейшими российскими производителями «с учетом их технических возможностей и готовности взять на себя обязательства по оснащению выпускаемых автомобилей соответствующими системами». Ведомство уточнило, что для брендов, которые не прекращали официальные поставки в Россию, до 1 октября 2023 года сохраняется механизм ввоза по упрощенному техрегламенту.

Упрощенный техрегламент для автопроизводителей был введен в 2022 году на фоне ухода с российского рынка иностранных поставщиков из-за военных действий на Украине и санкций.Среди прочего было разрешено выпускать автомобили всех экологический классов от «Евро 0» до «Евро 5», не устанавливать на транспортные средства системы ABS и ЭРА-ГЛОНАСС. Его действие должно было истечь 1 июня.

Накануне Минпромторг предложил поэтапно вернуть требования. Замглавы ведомства Альберт Каримов назвал упрощенный техрегламент «необходимой мерой, которая позволяла производителям выпускать продукцию в текущих условиях», но отметил, что сейчас отрасль готова к постепенному выходу из него.