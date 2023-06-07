Роспотребнадзор отменил COVID-ограничения для магазинов и общепита

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Роспотребнадзор отменил ряд ограничений, вводившихся в связи с распространением коронавируса, постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на портале правовой информации.

Речь идет об отмене:

усиленного дезинфекционного режима в заведениях общепита и магазинах;

обязательного медицинского наблюдения за гражданами Китая или вернувшимися оттуда;

обязательного обследования на COVID-19 жителей Амурской области, ЕАО, Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев;

проведения лабораторных исследований на коронавирус для лиц, приехавшим из Европы, обратившихся с симптомами простуды.

Кроме того, Минздраву больше не нужно иметь в достаточном количестве расходные материалы, которые необходимы для проведения лабораторных исследований на COVID-19, дезинфекционные препараты и средства индивидуальной защиты для персонала.

Также отменяется постановление, согласно которому регионы могли самостоятельно устанавливать запрет на проведение массовых мероприятий. Однако это не значит, что такой запрет снят: мера по-прежнему остается на усмотрение самих субъектов, поскольку действует указ президента Владимира Путина. В апреле 2020 года он наделил губернаторов дополнительными полномочиями: главы регионов могут вводить ограничительные меры самостоятельно, исходя из ситуации на местах.

Большую часть ограничений, введенных в связи с пандемией, Роспотребнадзор снял в июле 2022 года. Тогда в том числе отменили масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. В минувшем мае Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии COVID-19.