Роспотребнадзор отменил COVID-ограничения для магазинов и общепита
Роспотребнадзор отменил ряд ограничений, вводившихся в связи с распространением коронавируса, постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на портале правовой информации.
Речь идет об отмене:
- усиленного дезинфекционного режима в заведениях общепита и магазинах;
- обязательного медицинского наблюдения за гражданами Китая или вернувшимися оттуда;
- обязательного обследования на COVID-19 жителей Амурской области, ЕАО, Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев;
- проведения лабораторных исследований на коронавирус для лиц, приехавшим из Европы, обратившихся с симптомами простуды.
Кроме того, Минздраву больше не нужно иметь в достаточном количестве расходные материалы, которые необходимы для проведения лабораторных исследований на COVID-19, дезинфекционные препараты и средства индивидуальной защиты для персонала.
Также отменяется постановление, согласно которому регионы могли самостоятельно устанавливать запрет на проведение массовых мероприятий. Однако это не значит, что такой запрет снят: мера по-прежнему остается на усмотрение самих субъектов, поскольку действует указ президента Владимира Путина. В апреле 2020 года он наделил губернаторов дополнительными полномочиями: главы регионов могут вводить ограничительные меры самостоятельно, исходя из ситуации на местах.
Большую часть ограничений, введенных в связи с пандемией, Роспотребнадзор снял в июле 2022 года. Тогда в том числе отменили масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. В минувшем мае Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии COVID-19.