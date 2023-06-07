Суд в Германии оштрафовал организатора пророссийских акций за спецоперацию на €900

В Германии организатора пророссийских акций оштрафовали на €900

Окружной суд Кельна приговорил уроженку Украины Елену Колбасникову к штрафу €900 за оправдание действий российских военных на Украине. Об этом сообщает газета Bild.

Колбасникову обвинили в том, что в интервью Bild Live она заявила, "что Россия не агрессор, а помогает закончить войну на Украине". Ее осудили по статье об оправдании преступлений (ч. 2 ст. 140 УК ФРГ). Колбасникова намерена обжаловать приговор.

27 марта в доме Колбасниковой в Кельне прошел обыск. Немецкая прокуратура искала доказательства нарушения санкций и одобрения преступлений. Колбасникова является организатором акций в поддержку действий российских войск на Украине.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Колбасникова и ее партнер Макс Шлунд пожертвовали деньги российским военным, которые могли быть потрачены на приобретение портативной рации, наушников и телефонов. Это является нарушением санкций ЕС. Нарушение санкций грозит пяти годами лишения свободы.