Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 86,95 (-0,08) Инвестиции, 06 июн, 16:11 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 81,25 (-0,08) Инвестиции, 06 июн, 16:11
Глава СК поставил на контроль расследование подрыва на Каховской ГЭС Политика, 03:29
Иран представил свою первую гиперзвуковую ракету Политика, 03:01
Британская разведка изучит обстоятельства разрушения Каховской ГЭС Политика, 03:00
В Германии организатора пророссийских акций оштрафовали на €900 Политика, 02:40
На Западе увидели признаки начала контрнаступления Украины Политика, 02:08
Зеленский сообщил, что Украине предложили «мощное количество» F-16 Политика, 01:28
Ходаковский заявил об отказе ВСУ от тактики «бронетанкового табуна» Политика, 01:21
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
В Севастополе военного отравили в колонию за отказ от мобилизации Политика, 01:09
На Украине предупредили о риске превращения полей на юге страны в пустыни Политика, 00:54
Гросси возглавит миссию по ротации экспертов на Запорожской АЭС Политика, 00:51
Белый дом оценил, до какого срока хватит денег на поддержку Украины Политика, 00:29
Названы самые популярные автомобили в России. Сколько они стоят Авто, 00:20
Аммиакопровод в Харьковской области второй день подряд попал под обстрел Политика, 00:13
Спрос на летнюю аренду жилья в Крыму упал до 1%, в Сочи — рекордно вырос Недвижимость, 00:05
Военная операция на Украине ,  
0 

В Германии организатора пророссийских акций оштрафовали на €900

Суд в Германии оштрафовал организатора пророссийских акций за спецоперацию на €900

Окружной суд Кельна приговорил уроженку Украины Елену Колбасникову к штрафу €900 за оправдание действий российских военных на Украине. Об этом сообщает газета Bild.

Колбасникову обвинили в том, что в интервью Bild Live она заявила, "что Россия не агрессор, а помогает закончить войну на Украине". Ее осудили по статье об оправдании преступлений (ч. 2 ст. 140 УК ФРГ). Колбасникова намерена обжаловать приговор.

27 марта в доме Колбасниковой в Кельне прошел обыск. Немецкая прокуратура искала доказательства нарушения санкций и одобрения преступлений. Колбасникова является организатором акций в поддержку действий российских войск на Украине.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Колбасникова и ее партнер Макс Шлунд пожертвовали деньги российским военным, которые могли быть потрачены на приобретение портативной рации, наушников и телефонов. Это является нарушением санкций ЕС. Нарушение санкций грозит пяти годами лишения свободы.

Теги
Германия штраф Военная операция на Украине Кельн активисты
Материалы по теме
В Кельне обыскали дом пророссийских активистов за помощь армии
Политика
В Австралии нашли тело поддерживавшего Россию активиста
Общество
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter