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В Кельне обыскали дом пророссийских активистов за помощь армии

Немецкая прокуратура провела обыск у передававших деньги для российской армии активистов
Елена Колбасникова
Елена Колбасникова (Фото: Christoph Hardt / Global Look Press)

Прокуратура Кельна провела обыск в доме пророссийских активистов Макса Шлунда и Елены Колбасниковой, которых подозревают в передаче денег российским военным, участвующим в спецоперации на Украине, сообщил Reuters представитель окружной прокуратуры Ульф Виллун.

По его словам, у супружеской пары изъяли компьютеры и папки с документами.

Как заявил Виллун, сотрудники прокуратуры будут использовать собранные доказательства, чтобы оценить, нарушили ли Шлунд и Колбасникова п. 18 Закона Германии о внешней торговле и платежах, в котором устанавливаются наказания за нарушение международных санкций.

Санкции Евросоюза запрещают поставку или финансирование закупки определенных товаров для российских военных, в список запрещенных товаров входит и радиооборудование.

Обыски были частично вызваны сообщением Reuters, опубликованным еще в январе, уточнил представитель прокуратуры Кельна. Агентство писало о том, что Шлунд и Колбасникова собрали около €500 от поддерживающих Россию немцев и пожертвовали их российским военным на Украине, в том числе для покупки раций, наушников и телефонов. Колбасникова ранее назвала сообщение Reuters «ложью и провокацией».

Кроме того, прокуратура искала доказательства нарушения парой ст. 140 Уголовного кодекса Германии, которая касается одобрительных высказываний о преступных действиях, рассказал Виллун. Ранее Колбасникова призывала своих сторонников принять участие в митинге в поддержку свободы слова и против «русофобии» в Кельне 29 марта.

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16 марта официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя возбуждение уголовного дела против Колбасниковой за ее высказывания в поддержку России в ходе мероприятия по случаю Дня Победы, назвала его «политически мотивированным» и призванным запугать активистов русскоязычной общины Германии. «Призываем официальный Берлин незамедлительно прекратить политические репрессии против собственных граждан», — заявила она в телеграм-канале.

Теги
Германия Кельн обыск пожертвования донаты российская армия активисты
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