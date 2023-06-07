Военному Черноморского флота дали пять лет и четыре месяца колонии за отказ от мобилизации

В Севастополе военного отравили в колонию за отказ от мобилизации

Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил младшего сержанта по фамилии Тряпкин Черноморского флота к пяти годам и четырем месяцам колонии общего режима за уклонение от мобилизации. Об этом говорится на сайте суда.

Против Тряпкина было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части). Приговор в законную силу не вступил и подлежит обжалованию.

Как рассказали в суде, в октябре прошлого года Тряпкин, служивший на Черноморском флоте по контракту, с целью уклониться от военной службы, не явился в воинскую часть в период частичной мобилизации без уважительной причины.

В этот период Тряпкин помогал своей знакомой по хозяйству и в уходе за детьми. 3 февраля он сам написал явку с повинной. Свою вину он признал.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года, а в конце октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении призыва. По его словам, призваны были около 300 тыс. человек.

Указа главы государства о завершении мобилизации не было. В Кремле неоднократно заявляли, что новая волна мобилизации не обсуждается.