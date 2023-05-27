Nikkei узнала о желании Японии и НАТО сотрудничать из-за России и Китая

Nikkei: НАТО и Япония хотят сотрудничать в киберсфере для противостояния России и Китаю

Япония и НАТО планируют сотрудничать в космическом пространстве и киберсфере для противостояния России и Китаю. Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на документ, который может быть подписан во время саммита Североатлантического альянса в июле.

На встречу, которая пройдет в Литве, приглашен премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он должен будет изложить позицию своей страны по поддержке Украины. Обновленный документ партнерства между Японией и НАТО, который должен будет подписать Кисида, касается в том числе космической сферы, поскольку это направление интересует Москву и Пекин. Одно из условий соглашения — приверженность Японии к позиции НАТО по России и Китаю. Как уточняет Nikkei, в последних политических документах действия первой называются «угрозой», а второго — «вызовом» международному порядку.

Издание поясняет, что, хотя Япония не является официальным членом НАТО, она считается «государством — партнером по всему миру». При этом сотрудничество между вооруженными силами Токио и альянса выходят за пределы подписанной программы партнерства в 2014 году.

НАТО проводит крупномасштабные учения по кибербезопасности с членами и партнерами и планирует провести практические учения с Японией для повышения уровня киберзащиты в Азии, добавляет Nikkei.

24 мая Кисида исключил вступление Японии в НАТО. В начале мая газета The Japan Times со ссылкой на источники сообщила, что в стране могут открыть представительство альянса. Глава МИД Ёсимаса Хаяси подтвердил, что на этот счет ведутся переговоры. Он уточнил, что Токио рассматривает возможность открыть офис альянса в связи с событиями на Украине, из-за которых мир стал «более нестабильным».

НАТО и Япония развивают сотрудничество с начала 1990-х. Токио и блок сотрудничают в таких областях, как морская безопасность и киберзащита.