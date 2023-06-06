Внучка королевы Елизаветы II родила второго ребенка

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения Йоркская родила второго сына. Фото ребенка она опубликовала в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы с Джеком хотели поделиться новостью о том, что 30 мая 2023 года у нас родился наш маленький мальчик Эрнест Джордж Ронни Бруксбэнк», — сообщила принцесса Евгения.

Второе имя ребенок получил в честь своего пра-прадеда Джорджа, третье — как дань уважения дедушке Евгении Рональду Фергюсону.

Принцесса Евгения — дочь третьего ребенка Елизаветы II, герцога Йоркского принца Эндрю, и герцогини Сары. С 2018 года она замужем за бизнесменом Джеком Бруксбэнком. В 2021 году у них родился сын Август Филипп Хоук.

Новорожденный Эрнест стал 13-м в очереди на престол после мамы и старшего брата. Он оттеснил младшего сына покойной Елизаветы II, принца Эдварда на 14-е место. Как отмечает Daily Mail, Эрнест — первый из правнуков Елизаветы II, родившийся после ее смерти.

Елизавета II умерла 8 сентября прошлого года в возрасте 96 лет. После ее смерти королем Великобритании стал ее старший сын Карл III. Коронация нового монарха состоялась 6 мая.