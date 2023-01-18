Минобороны: Австралия направит около 70 военных для обучения украинских сил в Британии

Австралия сообщила об отправке военных для обучения бойцов ВСУ в Британии

Австралийские военные направятся в Великобританию, чтобы принять участие в обучении там украинских солдат, сообщается на сайте Минобороны Австралии.

«Контингент численностью до 70 военнослужащих Австралийских сил обороны (ADF) будет развернут <...> для оказания помощи в программе обучения под руководством Великобритании», — сказано в сообщении.

Программа сфокусирована на «базовой тактике пехоты в городских и лесных условиях», отметили в Минобороны Австралии.

Австралия входит в число западных союзников Украины и активно поддерживает антироссийские санкции. В сообщении Минобороны страны отмечается, что Канберра оказала Киеву поддержку в общей сложности на $655 млн, из них $475 млн — это военная помощь.

Украинские военные проходят обучение не только в Великобритании. 17 января началась их подготовка в США для использования зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые Вашингтон и Берлин пообещали поставить Киеву.

Россия неоднократно осуждала предоставление военной помощи Западом, отмечая, например, что это «не сулит ничего хорошего Украине».