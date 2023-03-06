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Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter

Downdetector: в работе Twitter произошел сбой
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

В работе сервиса микроблогов Twitter по всему миру произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector.

Большинство пользователей столкнулись с неполадками в работе сайта (72%). Еще у 14% проблемы с приложением, у 10% — с подключением к серверу.

Сообщения о сбое поступают из США, Великобритании, Ирландии, Австралии, Словакии, Греции и Италии, Японии и других стран.

Российские пользователи тоже сообщают о проблемах в работе соцсети, следует из данных сервиса Downradar. Отчеты поступают также из Белоруссии и Украины.

Роскомнадзор ограничивает доступ к Twitter на территории России.

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