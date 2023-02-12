МВД ФРГ призвало к справедливому распределению украинских беженцев в ЕС

В случае увеличения потока беженцев нужно снизить нагрузку на страны Восточной Европы, заявила глава МИД ФРГ, отметив, что Польша приняла 1,5 млн человек. Она указала, что об установлении лимита на прием беженцев речи не идет

Нэнси Фезер (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью Bild am Sonntag призвала к более справедливому распределению украинских беженцев в странах Евросоюза.

По словам Фезер, в случае возможного увеличения потока беженцев нагрузка на восточноевропейские страны должна быть снижена. «Польша уже приняла более 1,5 млн украинских беженцев», — сказала министр, указав, что «так продолжаться не может». В Германию с начала военных действий на Украине приехали более 1 млн человек.

При этом глава МВД подчеркнула, что об установлении верхней границы приема беженцев, особенно женщин и детей, речи быть не может.

Согласно январскому отчету Национального банка Украины, в странах Европы сейчас находятся 8 млн украинских беженцев. К концу первого квартала 2023 года это число может вырасти до 9 млн, а затем постепенно будет снижаться. Регулятор отметил, что летом и в начале осени 2022 года больше мигрантов стремились приехать обратно в страну, однако удары по инфраструктурным объектам (российское Минобороны сообщает о них с октября 2022 года; власти называют их ответом на взрыв на Крымском мосту), вызвавшие перебои с электроэнергией, а также наступление холодов, негативно повлияли на их решение вернуться.

По данным ООН на 7 февраля, в качестве беженцев в страны Европы въехали более 8 млн человек, из них около 4,8 млн запросили соответствующий статус или другую защиту в рамках госпрограмм.

В конце ноября вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуйца предположила, что беженцы с Украины останутся в европейских странах «на долгие годы» после завершения конфликта из-за разрушения домов и утраты рабочих мест. В декабре еврокомиссар по вопросам миграции Илва Йоханссон говорила в интервью Financial Times, что ЕС готовится к возможному новому притоку беженцев.