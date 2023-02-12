МВД ФРГ призвало к справедливому распределению украинских беженцев в ЕС
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью Bild am Sonntag призвала к более справедливому распределению украинских беженцев в странах Евросоюза.
По словам Фезер, в случае возможного увеличения потока беженцев нагрузка на восточноевропейские страны должна быть снижена. «Польша уже приняла более 1,5 млн украинских беженцев», — сказала министр, указав, что «так продолжаться не может». В Германию с начала военных действий на Украине приехали более 1 млн человек.
При этом глава МВД подчеркнула, что об установлении верхней границы приема беженцев, особенно женщин и детей, речи быть не может.
Согласно январскому отчету Национального банка Украины, в странах Европы сейчас находятся 8 млн украинских беженцев. К концу первого квартала 2023 года это число может вырасти до 9 млн, а затем постепенно будет снижаться. Регулятор отметил, что летом и в начале осени 2022 года больше мигрантов стремились приехать обратно в страну, однако удары по инфраструктурным объектам (российское Минобороны сообщает о них с октября 2022 года; власти называют их ответом на взрыв на Крымском мосту), вызвавшие перебои с электроэнергией, а также наступление холодов, негативно повлияли на их решение вернуться.
По данным ООН на 7 февраля, в качестве беженцев в страны Европы въехали более 8 млн человек, из них около 4,8 млн запросили соответствующий статус или другую защиту в рамках госпрограмм.
В конце ноября вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуйца предположила, что беженцы с Украины останутся в европейских странах «на долгие годы» после завершения конфликта из-за разрушения домов и утраты рабочих мест. В декабре еврокомиссар по вопросам миграции Илва Йоханссон говорила в интервью Financial Times, что ЕС готовится к возможному новому притоку беженцев.