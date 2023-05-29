Бизнес попросил Госдуму не запрещать продажу алкоголя в жилых домах

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Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО) попросила Госдуму не вводить новые ограничений на продажу алкоголя в заведениях общепита в жилых домах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо президента ФРиО Игоря Бухарова в комитет Госдумы по экономической политике.

Дополнительные ограничения несут риски для добросовестных участников рынка, к которым нет претензий у жителей и контрольно-надзорных органов, отметил Бухаров. Президент ФРиО добавил, что в жилых домах находится около 38% всех имеющих лицензию на продажу спиртного предприятий общепита. Помимо этого, закрытие заведений общепита также может негативно отразиться на развитии внутреннего туризма.

Президент Союза производителей алкогольной продукции (включает Beluga Group) Игорь Косарев заявил, что ограничение на продажу спиртного в заведениях в жилых домах грозит ростом продаж нелегального алкоголя и несет большие коррупционные риски. Вице-президент ФРиО Алексей Небольсин сообщил изданию, что запрет на продажу алкоголя ночью приведет к закрытию многих заведений.

В Минфине также прокомментировали «Коммерсанту» идею об ограничениях. По мнению министерства, введение полного запрета приведет к сокращению числа добросовестных участников ресторанного рынка, что повлечет сокращение рабочих мест и снижение уровня конкуренции.

В 2020 в России вступил в силу закон, запрещающий реализацию алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах. Спиртные напитки запрещено продавать в заведениях, где площадь обслуживания посетителей не превышает 20 кв. м. При этом региональным властям дается возможность устанавливать дополнительные ограничения, вплоть до полного запрета продажи алкоголя в находящихся в жилых домах точках.

В середине мая председатель Госдумы Вячеслав Володин устроил в своем телеграм-канале голосование о запрете для «наливаек» продавать спиртное ночью. «Днем они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе. Считаете правильным запретить им в ночное время продавать спиртное?» — написал Володин. В опросе поучаствовали около 230 тыс. пользователей, из них 79% проголосовали за, а 12% — против.

