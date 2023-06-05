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Минобороны сообщило об ударе «Солнцепеком» по позициям ВСУ в ЛНР

Минобороны: российский ТОС-1А «Солнцепек» нанес удары по позициям теробороны ВСУ в ЛНР

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» нанес удары по позициям 103-й отдельной бригады территориальной обороны в ЛНР, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Подразделения РХБЗ огнем из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новоселовское», — сказал представитель Минобороны.

ТОС-1А предназначены для поражения живой силы, техники и фортификационных сооружений с помощью термобарических боеприпасов калибра 220 мм. Эти снаряды распыляют горючее вещество и подрывают получившееся газовое облако.

Помимо этого, по его словам, авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны ВСУ.

На купянском направлении артиллерийские расчеты группировки огнем из гаубиц «Мста-С» уничтожили реактивную систему залпового огня «Град» противника в районе урочища Ревучий и танк в районе населенного пункта Берестовое. Также средствами противовоздушной обороны, огнем из зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожен разведывательный беспилотный летательный аппарат «Лелека-100».

Ночью 5 июня Минобороны заявило о масштабном наступлении ВСУ на южнодонецком направлении, которое удалось отбить силами «Восточной» группировки войск, сообщили в Минобороны.

Всего по данным министерства, было задействовано 6 механизированных и 2 танковых батальона противника. В ходе наступления ВСУ потеряли 250 человек, 16 танков и три БМП.

Власти Украины на протяжении нескольких месяцев заявляют о подготовке ВСУ к крупномасштабному контрнаступлению. Российские военные отслеживают заявления о готовящемся наступлении и учитывают эти данные при планировании специальной военной операции, говорили в Кремле.

Минобороны сообщило об ударе «Солнцепеком» по позициям ВСУ в ЛНР
Минобороны сообщило об ударе «Солнцепеком» по позициям ВСУ в ЛНР

Теги
Минобороны Военная операция на Украине «Солнцепек» тероборона ВСУ ЛНР
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