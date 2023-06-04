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Гладков провел заседание оперштаба после прорыва диверсантов

Белгородский губернатор провел оперативный штаб после прорыва диверсантов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел оперативный штаб после прорыва диверсантов, сообщил он в телеграм-канале.

«Провел суженный оперативный штаб с участием органов государственной и муниципальной власти», — написал Гладков.

4 июня Минобороны сообщило об отражении атаки диверсантов, которые пытались переправиться через реку в районе Новой Таволжанки в Белгородской области. Попытку пресекли подразделения Западного военного округа и погранслужбы ФСБ. После артиллерийского удара «противник рассеян и отошел», отмечали в Минобороны.

До этого о заходе диверсантов в область сообщил Гладков. В видеообращении он ответил на предложение выступающего на стороне Украины «Русского добровольческого корпуса» (РДК) встретиться на территории храма в Новой Таволжанке и передать ему двух российских военнопленных. Губернатор заявил, что, если военные живы, он готов встретиться, но не в Новой Таволжанке, а у пункта пропуска «Шебекино». При этом он сказал, что диверсанты — «негодяи, убийцы и фашисты» и выразил надежду, что «они все будут уничтожены».

22 мая на Грайворонский округ Белгородской области напала диверсионно-разведывательная группа. Пострадали 13 человек, двое погибли. Ответственность за нападение взяли на себя РДК и «Легион «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен в России). 1 июня Минобороны России сообщило о срыве попытки украинских сил атаковать Шебекино.

Теги
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