В «Абрау-Дюрсо» сообщили о тренде в Китае на сидр и российские яблоки

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В Китае есть тренд на российские яблоки, рассказал в интервью РБК глава «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

«Мы с удивлением обнаружили, что [в Китае] в тренде сидр и в целом российские яблоки», — сказал он.

Глава «Абрау-Дюрсо» также отметил, что с точки зрения алкоголя «китайский рынок непростой». По его словам, в стране «зашкаливающая стоимость маркетинга». В частности, Титов отметил, что у жителей Китая «достаточно специфический вкус в винах», им важна известность бренда, а не содержимое, поэтому они покупают вино «из тех стран, которые принято считать традиционно винодельческими», — Франции и Италии.

Тем не менее, как отмечает глава «Абрау-Дюрсо», вино активно потребляет лишь молодежь в «двух-трех провинциях», тогда как «привычки китайских потребителей, особенно в среднем и нижнем ценовом сегментах, очень консервативны». Популярны в стране пиво и байцзю (крепкий алкогольный напиток. — РБК). «Мы уже набили там шишек и пересматриваем стратегию в сторону крепких и безалкогольных напитков», — рассказал Титов про планы «Абрау-Дюрсо» на китайском рынке.

Товарооборот Китая и России в 2022 году увеличился на 29,3% к предыдущему году и достиг рекордных $190,3 млрд, сообщало Главное таможенное управление КНР. Китайский экспорт товаров в Россию вырос на 12,8%, до $76,1 млрд, а импорт из России — на 43,4%, до $114,1 млрд.