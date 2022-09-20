Россиянин утонул в Гагре

Житель Твери утонул в море в Гагре, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии на сайте.

«Тело Влоса Станислава, 1970 года рождения, было обнаружено в море в районе улицы Абазгаа. По предварительной версии, мужчина умер от остановки сердца», — сказано в сообщении.

6 сентября в море в акватории Гагры утонули двое российских туристов — житель Тюменской области Виктор Корнейчук, 1992 года рождения, и москвич Владислав Бабич, 1985 г.р. На том же месте сотрудники МЧС спасли жителя Уфы, его отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.



