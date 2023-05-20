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SpaceX вывела на орбиту спутники связи компаний OneWeb и Iridium

Компания SpaceX вывела на околоземную орбиту спутники связи компаний Iridium и OneWeb
Фото: Craig Bailey / USA TODAY / Reuters
Фото: Craig Bailey / USA TODAY / Reuters

Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на орбиту пять спутников связи компании Iridium и 16 — OneWeb. Об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.

Запуск осуществлялся с космодрома на базе Ванденберг ВВС США в Калифорнии. Развертывание спутников Iridium началось примерно через час после старта, за ними последовали устройства OneWeb.

Пять спутников Iridium будут служить в качестве запасных на орбите, чтобы обеспечить доступ к голосовой связи и передаче данных в любой точке Земли. Как уточняет портал Noozhawk, в период с 2017 по 2019 год SpaceX совершила восемь запусков спутников второго поколения для этой компании. Дополнительные спутники должны повысить устойчивость группировки Iridium, уже находящейся на орбите, доведя количество дополнительных аппаратов до 14, а общий размер группировки — до 80.

Спутники OneWeb предназначены для обеспечения широкополосным интернетом с помощью мобильной спутниковой связи. Ранее компания сотрудничала с «Роскосмосом», но в начале марта 2022 года совет директоров госкорпорации решил приостановить подготовку ко всем запланированным запускам с космодрома Байконур. 21 марта того же года OneWeb договорилась о запуске спутников с американской SpaceX.

Теги
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