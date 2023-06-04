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Кремль назвал «гуттаперчевыми» ценности ЕС на фоне обстрелов Белгорода

Песков: ЕС использует «гуттаперчевую линию» и говорит о правах человека, когда ему удобно
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Для стран Европы права человека и европейские ценности являются «гуттаперчевой» вещью, они используют их, когда им удобно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин», комментируя молчание западных стран по поводу обстрелов Белгородской области. Видео с его ответом опубликовано в телеграм-канале ведущего Павла Зарубина.

Как отметил Песков, европейцы на протяжении многих лет не замечали «бомбежек Донбасса», еще до начала российской военной операции на Украине, и еще тогда Москва не слышала «ни одного слова осуждения».

«Фактически они продолжают вот эту свою такую гуттаперчевую линию: когда им удобно, происходят отсылки на все эти «вселенские ценности» для них. Когда им неудобно, этих ссылок не происходит», — добавил представитель Кремля.

Обстрелы Белгородской области за последние несколько дней значительно увеличились. Губернатор региона Вячеслав Гладков докладывал, что за прошедшие сутки, 3 июня, по Шебекинскому городскому округу (ближайший к украинской границе район) было выпущено более 500 снарядов, погибли два человека.

США неоднократно выступали против применения оружия, которое Вашингтон поставляет Киеву, на территории России. «Мы чертовски ясно даем понять, что не поддерживаем применение [военной] техники американского производства для атак внутри России. И мы ясно даем это понять в том числе [непосредственно в диалоге] с украинцами», — отвечал координатор по стратегическим коммуникациям Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

Кремль назвал «гуттаперчевыми» ценности ЕС на фоне обстрелов Белгорода
Кремль назвал «гуттаперчевыми» ценности ЕС на фоне обстрелов Белгорода

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