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ФСБ задержала мужчину за попытку поджечь военкомат в Челябинской области

ФСБ задержала пытавшегося поджечь военкомат и устроить диверсию в Челябинской области

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в попытке поджечь военкомат и устроить диверсию. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регионального управления ведомства.

Агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, а также портал URA.ru со ссылкой на информированный источник ранее сообщали, что ФСБ и полиция задержали местного жителя, который пытался поджечь здание военкомата в Магнитогорске и участок Южно-Уральской железной дороги.

«Гражданин, подозреваемый в причастности к совершенным деяниям, задержан», — подтвердили в пресс-службе.

Как отмечали источники URA.ru и агентства, задержанный действовал в интересах украинских спецслужб за материальное вознаграждение. Они также рассказывали, что следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело против задержанного по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК и ст. 281 (покушение на теракт и диверсия). Максимальное наказание за совершение первого преступления — 15 лет лишения свободы. По статье о диверсии предусмотрено пожизненное наказание, однако при покушении на преступление оно не назначается (ст. 66 УК).

Как отмечает URA.ru, сейчас дело рассматривает Центральный районный суд Челябинска, решается вопрос о заключении задержанного под стражу.

Теги
Челябинская область ФСБ диверсия
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